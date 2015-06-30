​В Азербайджане в этом году ожидается снижение уровня капитализации банков на 2%

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's вновь подтвердило кредитный рейтинг банковского сектора Азербайджана на уровне Baa3 и изменило прогноз со "стабильного" на "негативный".

Как сообщает Report, Moody's обосновало изменение прогноза ухудшением операционной среды в стране, в особенности, качества активов, сокращением капитала, прибыли и финансирования банков. Кроме того, снижение цен на мировом нефтяном рынке и девальвация национальной валюты также расцениваются компанией в качестве негативных факторов.

Агентство отмечает, что по итогам 2014 года в Азербайджане 37% ВВП сформировано в нефтяном секторе. Падающие цены на нефть отрицательно сказываются на экономике страны. Moody's прогнозирует в этом году стоимость нефти на уровне 55 долларов за баррель, снижение показателей экономического роста Азербайджана на 1%. Экономический рост ожидается только в 2016 году - на уровне 1,7%. Стимулирование отечественной экономики будет осуществляться посредством государственного инвестирования валютных резервов, объем которых к концу 2014 года достиг 70% ВВП страны.

Аналитик Moody's Мария Малюкова отмечает, что развитие ненефтяного сектора - незаменимое условие для создания благоприятных условий в банковском секторе. Февральская девальвация национальной валюты оказала негативное влияние на коммерческие банки.

"Граждане, имеющие доход в национальной валюте, затрудняются оплачивать свои кредиты в иностранной валюте. Высокая инфляция приводит к сужению потребительского рынка. Сокращение кредитования банками приведет к росту в этом году объема проблемных кредитов на 15%", - заявила М.Малюкова. Отметим, что в 2014 году рост объема проблемных кредитов составил 11,4%.

Наряду с этим, Moody's отмечает, что переоценка валютных активов и потери кредитов в иностранной валюте окажут отрицательное давление на прибыль и капитализацию банков. По прогнозам агентства, в этом году кредитные расходы банков вырастут до 3% совокупного кредитного портфеля, что в свою очередь окажет негативное влияние на прибыль за предыдущие периоды. В этом году ожидается снижение уровня капитализации банков на 2% в результате переоценки валютных активов.