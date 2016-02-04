​В Азербайджане будут выпущены в продажу новые виды электронных лотерей

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ ОАО "Азерлотерея" в этом году выпустит в продажу новые виды лотерей. Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, помимо традиционных лотерей, "Азерлотерея" планирует выпустить новые виды мгновенных лотерей "Счастливое число 7" (“Uğurlu Rəqəm 7”), “5/36” və “6/40”.

В то же время, в этом году планируется выпустить новые электронные лотереи. Сейчас ведутся определенные работы в этом направлении.

Отметим, что в 2015 году ОАО "Азерлотерея" продано в целом 26,9 млн. лотерейных билетов на общую сумму 27,7 млн. манатов. Из этой суммы 18 млн. манатов (65%) израсходовано на выигрышный фонд.