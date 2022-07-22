О нас

В Азербайджане в ближайшие 5 лет доля безналичных операций достигнет 55%

В Азербайджане в ближайшие 5 лет доля безналичных операций достигнет 55% В Азербайджане в ближайшие 5 лет показатели финансовой глубины будут устойчиво улучшаться, объем операций экономических субъектов в национальной платежной системе увеличится на 25%, в том числе доля безналичных операций в операциях с платежными картами до
Финансы
22 июля 2022 г. 13:29
В Азербайджане в ближайшие 5 лет доля безналичных операций достигнет 55%

В Азербайджане в ближайшие 5 лет показатели финансовой глубины будут устойчиво улучшаться, объем операций экономических субъектов в национальной платежной системе увеличится на 25%, в том числе доля безналичных операций в операциях с платежными картами достигнет 55%.

Как передает Report, об этом говорится в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы".

"Роль всех сегментов финансового сектора в экономике вырастет. Повысится участие банковского сектора в финансировании экономики, расширится финансовая инклюзивность, вырастет доступность финансовых услуг, доступность финансовых ресурсов для населения и субъектов бизнеса".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaxın 5 ildə nağdsız əməliyyatların payı 55%-ə çatacaq

Самое читаемое

Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
Французские бизнесмены проинформированы о поправках в Налоговый кодекс
Французские бизнесмены проинформированы о поправках в Налоговый кодекс
15 июля 2022 г. 15:42
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
16 июля 2022 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi