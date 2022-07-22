В Азербайджане в ближайшие 5 лет доля безналичных операций достигнет 55%

В Азербайджане в ближайшие 5 лет показатели финансовой глубины будут устойчиво улучшаться, объем операций экономических субъектов в национальной платежной системе увеличится на 25%, в том числе доля безналичных операций в операциях с платежными картами до

В Азербайджане в ближайшие 5 лет показатели финансовой глубины будут устойчиво улучшаться, объем операций экономических субъектов в национальной платежной системе увеличится на 25%, в том числе доля безналичных операций в операциях с платежными картами достигнет 55%.

Как передает Report, об этом говорится в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы".

"Роль всех сегментов финансового сектора в экономике вырастет. Повысится участие банковского сектора в финансировании экономики, расширится финансовая инклюзивность, вырастет доступность финансовых услуг, доступность финансовых ресурсов для населения и субъектов бизнеса".