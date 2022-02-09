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В Азербайджане в аренду с правом выкупа чаще сдают 2-комнатные квартиры

В Азербайджане в аренду с правом выкупа чаще сдают 2-комнатные квартиры На 1 января этого года количество квартир, сданных в аренду с правом выкупа, по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ), составило 1 282.
Финансы
9 февраля 2022 г. 12:13
В Азербайджане в аренду с правом выкупа чаще сдают 2-комнатные квартиры

На 1 января этого года количество квартир, сданных в аренду с правом выкупа, по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ), составило 1 282.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это на 23,4% больше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года.

По данным, 54% заемщиков работают в государственном секторе, 46% - в частном секторе, 60% из них семейные, 40% - холостые. 38% заемщиков старше 35 лет, 31% - в возрасте 30-35 лет, а также 31% - в возрасте 18-29 лет.

В то же время 2-комнатные квартиры составляют 45% общего числа, 1-комнатные квартиры - 30%, 3-комнатные квартиры - 21%, 4-комнатные квартиры - 4%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə əsasən 2 otaqlı mənzillər götürülür

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