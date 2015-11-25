В Азербайджане в 3 раза увеличен верхний предел государственного внутреннего долга

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в закон Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики за 2015 год".

Как сообщает Report, согласно документу, верхний предел (лимит) государственного внутреннего долга Азербайджанской Республики за 2015 год увеличен до 4,5 млрд. манатов.

Изменения применяются с 15 июля 2015 года.

Отметим, что до этого верхний предел (лимит) государственного внутреннего долга Азербайджанской Республики за 2015 год составлял 1,5 млрд. манатов.