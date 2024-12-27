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В Азербайджане в 2025г субсидии для бизнеса увеличат на 22%

В Азербайджане в 2025г субсидии для бизнеса увеличат на 22% 11:50
Финансы
27 декабря 2024 г. 12:17
В Азербайджане в 2025г субсидии для бизнеса увеличат на 22%

В государственном бюджете на 2025 год предусмотрено 15 млн манатов на выплату субсидий по процентам, начисленным по кредитам, полученным субъектами предпринимательства.

Как сообщает Report, это отражено в Указе о применении закона "О государственном бюджете на 2025 год", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Объем средств, предусмотренных на эти цели в 2025 году, превысит на 22% показатель 2024 года.

Напомним, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете на 2025 год".

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Версия на английском языке Interest rate subsidy for loans taken by entrepreneurs up 22% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sahibkarların aldığı kreditlərin faizinə görə subsidiya 22 % artırılıb

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