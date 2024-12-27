В Азербайджане в 2025г субсидии для бизнеса увеличат на 22%

11:50

В государственном бюджете на 2025 год предусмотрено 15 млн манатов на выплату субсидий по процентам, начисленным по кредитам, полученным субъектами предпринимательства.

Как сообщает Report, это отражено в Указе о применении закона "О государственном бюджете на 2025 год", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Объем средств, предусмотренных на эти цели в 2025 году, превысит на 22% показатель 2024 года.

Напомним, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете на 2025 год".