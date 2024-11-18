В Азербайджане в 2025 году расходы на выплату субсидий увеличат на 26%

11:26

В 2025 году из госбюджета Азербайджана по 46 направлениям предусмотрена выплата субсидий на общую сумму 1 млрд 321,2 млн манатов, что на 26,1% больше, чем в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджана по проекту госбюджета на 2025 год.

В следующем году планируется снижение субсидий госпредприятиям и увеличение субсидий негосударственным предприятиям и юридическим лицам.

В 2025 году, как и в 2024 году, наибольшая часть субсидий (62%) получат юридические лица.

Снижение субсидий государственным предприятиям в основном связано с сокращением выплат ЗАО "Бакинский метрополитен" и ОАО Təmiz Şəhər, а также Министерству молодежи и спорта. Проведенные Палатой мероприятия финансового контроля в этих организациях показали необходимость сокращения субсидий по этим направлениям.