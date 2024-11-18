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В Азербайджане в 2025 году расходы на выплату субсидий увеличат на 26%

В Азербайджане в 2025 году расходы на выплату субсидий увеличат на 26% 11:26
Финансы
18 ноября 2024 г. 11:57
В Азербайджане в 2025 году расходы на выплату субсидий увеличат на 26%

В 2025 году из госбюджета Азербайджана по 46 направлениям предусмотрена выплата субсидий на общую сумму 1 млрд 321,2 млн манатов, что на 26,1% больше, чем в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджана по проекту госбюджета на 2025 год.

В следующем году планируется снижение субсидий госпредприятиям и увеличение субсидий негосударственным предприятиям и юридическим лицам.

В 2025 году, как и в 2024 году, наибольшая часть субсидий (62%) получат юридические лица.

Снижение субсидий государственным предприятиям в основном связано с сокращением выплат ЗАО "Бакинский метрополитен" и ОАО Təmiz Şəhər, а также Министерству молодежи и спорта. Проведенные Палатой мероприятия финансового контроля в этих организациях показали необходимость сокращения субсидий по этим направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda subsidiya ödənişi 26 % artırılır

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