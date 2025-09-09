В Азербайджане в 2024 году госзакупки посредством тендеров выросли на 16,8%, запроса котировок - удвоились

В 2024 году объем закупок, осуществленных в Азербайджане посредством открытого тендера, увеличился на 16,8% по сравнению с 2023 годом и составил 4 млрд 275,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Счетной палаты.

Согласно информации, в 2024 году посредством тендеров было осуществлено 3 688 госзакупок.

За отчетный период методом запроса котировок было осуществлено закупок на 125,4 млн манатов, что в 2,1 раза больше по сравнению с 2023 годом. Таким образом было осуществлено 6 113 закупок.

Средняя сумма каждой состоявшейся закупки по методу открытого тендера составила 1 млн 158,4 тыс. манатов (увеличение на 344,1 тыс. манатов по сравнению с годом ранее), методом котировочного опроса - 20,5 тыс. манатов (уменьшение на 0,1 тыс. манатов).