В Азербайджане в 2023 году прекращена выплата пособий 11,5 тыс. беженцев

В 2023 году Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также местные органы исполнительной власти прекратили выплату ежемесячных пособий 11,5 тыс. беженцам и приравненным к ним лицам.

В 2023 году Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также местные органы исполнительной власти прекратили выплату ежемесячных пособий 11,5 тыс. беженцам и приравненным к ним лицам.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабмина за 2023 год.

Согласно документу, выплата пособий прекращена гражданам, занимающимся предпринимательской деятельностью и имеющим действующий идентификационный номер налогоплательщика, а также госслужащим, в том числе работникам особых видов госслужбы.