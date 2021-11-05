В Азербайджане 55% доходов в 2022 году бюджет получит от нефтяного сектора

В следующем году 14 млрд 690 млн манатов или 54,8% ожидаемых доходов госбюджета в размере 26 млрд 816 млн манатов будут сформированы за счет нефтяного сектора, 12 млрд 126 млн манатов или 45,2% - за счет ненефтяного сектора.

В следующем году 14 млрд 690 млн манатов или 54,8% ожидаемых доходов госбюджета в размере 26 млрд 816 млн манатов будут сформированы за счет нефтяного сектора, 12 млрд 126 млн манатов или 45,2% - за счет ненефтяного сектора.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О госбюджете на 2022 год”.

Согласно документу, это на 6,6% и 4,1% больше по сравнению с утвержденными показателями текущего года соответственно.

По данным, 12 млрд 710 млн манатов или 86,5% нефтяных доходов бюджета составят трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), а 1 млрд 980 млн манатов или 13,5% - поступления из нефтяного сектора по линии налоговых органов. В том числе в следующем году отчисления SOCAR в бюджет составят 1 млрд 350 млн манатов, а выплаты по налогу на прибыль по соглашениям о долевом распределении добычи - 630 млн манатов.

В структуре ненефтяных доходов бюджета 6 млрд 840 млн манатов или 56,4% поступлений придется на поступления по линии налоговых органов, 4 млрд 260 млн манатов или 35,1% - по линии таможенных органов, 1 млрд 026 млн манатов или 8,5% - прочие поступления.