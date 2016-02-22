​В Азербайджане в 14 компаниях сократились страховые взносы

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года лидером рынка по объему страховых взносов стала компания Pasha Sigorta. Компания собрала 35,2 млн. манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), страховые сборы расположенной на второй строчке Silk Way Insurance составили 8,6 млн. манатов, Pasha Heyat Sigorta составили 7,1 млн. манатов. Первую пятерку компаний по объему страховых взносов замыкают Ateshgah Sigorta с 4,9 млн. манатов и Qala Heyat Sigorta с 3 млн. манатов. В целом, 77% или 59 млн. манатов страхового рынка приходится на долю этих пяти компаний.

Наименьшее количество страховых взносов собрали компании Bashak İnam (72 тыс. манатов), Baku Insurance (53 тыс. манатов), Revan Insurance (49 тыс. манатов), Amrah Insurance (3 тыс. манатов), Azergarant (2 тыс. манатов). Общая рыночная доля страховых взносов этих компаний составила 0,2% (примерно 180 тыс. манатов).

В целом, из 25 компаний 1 компания собрала свыше 35 млн. манатов, 2 компании - свыше 5 млн. манатов, 10 компаний - свыше 1 млн. манатов, 2 компании - свыше 500 тыс. манатов, 5 компаний - свыше 100 тыс. манатов, 5 компаний - менее 100 тыс. манатов. В 11 компаниях наблюдался рост, в 14 - сокращение объема страховых взносов.

По объему страховых выплат лидирует Pasha Sigorta (3,3 млн. манатов). Следующие места занимают Ateshgah Heyat Sigorta (2,5 млн. манатов), Pasha Heyat Sigorta (1,8 млн. манатов). Первую пятерку компаний по объему страховых выплат замыкают Ateshgah Insurance (994 тыс. манатов) и Azersigorta (762 тыс. манатов). В целом, 70% или примерно 9 млн. манатов страховых выплат приходится на долю первой пятерки.

Наименьшая сумма страховых выплат пришлась на долю компаний Bashak İnam (4 155 манатов), Qala Heyat Sigorta (2 195 манатов), Silk Way Insurance (2 102 манатов), Amrah Insurance(1013 манатов), Gunay Insurance (686 манатов) и Azergarant (60 манатов). Общая рыночная доля страховых выплат этих компаний составила 0,8% (10 тыс. манатов).

В целом, из 25 компаний 3 компании осуществили страховые выплаты в объеме свыше 1 млн. манатов, 6 компаний - свыше 500 тыс. манатов, 7 компаний - свыше 100 тыс. манатов, 9 компаний - менее 100 тыс. манатов. В 8 компаниях наблюдался рост, в 16 компаниях - сокращение объема страховых выплат. Компания QalaSigorta не осуществляла страховых выплат ни в прошлом году, ни в январе текущего года.