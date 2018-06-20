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    В Азербайджане ужесточится администрирование в страховом секторе

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    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "С начала года Азербайджан экспортировал продукцию ненефтяного сектора на 1,6 млрд долларов, из которых 1 млрд долларов пришелся на сельхозпродукцию. С учетом этого ведется работа по развитию аграрного страхования".

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Ибрагим Алышов на международной конференции по страхованию в Баку.

    "Стратегическая дорожная карта по развитию сельского хозяйства районов также предусматривает развитие страхования", - добавил он.

    Кроме того, по его словам, одним из приоритетов является развитие автомобильного страхования. 

    "В настоящее время значительная часть населения Азербайджана владеет автомобилями. Это примерно 1 млн человек. Мы считаем, что в этом сегменте следует предлагать более выгодные продукты", - сказал представитель Палаты.

    Алышов также подчеркнул, что в администрирование будет ужесточено в целях предотвращения колебаний в страховом секторе:

    "Мы стараемся привести отчетность в страховом секторе в соответствие с международной системой IFA". 

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