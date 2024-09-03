В Азербайджане ужесточились условия по внутренним ипотечным кредитам банков

17:33

В Азербайджане во втором квартале этого года наблюдалось ужесточение условий кредитования по ипотеке, выдаваемой за счет собственных средств банков.

Как сообщает Report, об этом говорится в опросе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по кредитной деятельности во втором квартале.

При этом условия по ипотечным кредитам, выдаваемым за счет Ипотечного и кредитного гарантийного фонда (ИКГФ), в апреле-июне не изменились.

В опросе отмечается, что банки ожидают сохранение динамики ужесточения условий по внутренней ипотеке и в III квартале текущего года.

Согласно ответам банков, принявших участие в опросе, ужесточение условий по ипотечным кредитам связано с такими факторами, как стоимость финансирования, конкуренция с другими банками, ситуация на рынке недвижимости, капитальная и ликвидная позиция банков.

"Во II квартале спрос на ипотечные кредиты в целом снизился, во многом, за счет ситуации с внутренними ипотечными кредитами. В то же время спрос на ипотечные кредиты по линии ИКГФ снизился по сравнению с I кварталом. Банки прогнозируют, что в следующем квартале спрос на ипотечные кредиты, в том числе, на внутренние ипотечные программы, продолжит снижаться", - отмечается в опросе.