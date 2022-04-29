В Азербайджане ужесточены требования к безопасности информационных систем банков

С этого месяца Центральный банк Азербайджана ужесточил требования к безопасности информационных систем местных банков.

С этого месяца Центральный банк Азербайджана ужесточил требования к безопасности информационных систем местных банков.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель группы информационной безопасности Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Ильгар Алиев.

По его словам, 1 апреля вступили в силу "Правила управления информационной безопасностью в банках", утвержденные ЦБА в августе прошлого года: "Эти правила диктуют очень жесткие требования к банкам. Они должны будут обеспечивать безопасность информационных систем в соответствии с современными стандартами".