В Азербайджане ужесточаются требования к сотрудникам инвестиционных компаний

В Азербайджане все сотрудники инвестиционной компании и филиала иностранной инвестиционной компании, оказывающие основные и вспомогательные инвестиционные услуги (операции), должны иметь квалификационный сертификат.

В Азербайджане все сотрудники инвестиционной компании и филиала иностранной инвестиционной компании, оказывающие основные и вспомогательные инвестиционные услуги (операции), должны иметь квалификационный сертификат.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О ценных бумагах".

Кроме того, согласно документу, Центральный банк Азербайджана определяет требования к числу сотрудников банков, предоставляющих инвестиционные услуги (операции), которым необходим квалификационный сертификат.