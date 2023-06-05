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В Азербайджане ужесточаются требования к сотрудникам инвестиционных компаний

В Азербайджане ужесточаются требования к сотрудникам инвестиционных компаний В Азербайджане все сотрудники инвестиционной компании и филиала иностранной инвестиционной компании, оказывающие основные и вспомогательные инвестиционные услуги (операции), должны иметь квалификационный сертификат.
Финансы
5 июня 2023 г. 12:52
В Азербайджане ужесточаются требования к сотрудникам инвестиционных компаний

В Азербайджане все сотрудники инвестиционной компании и филиала иностранной инвестиционной компании, оказывающие основные и вспомогательные инвестиционные услуги (операции), должны иметь квалификационный сертификат.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О ценных бумагах".

Кроме того, согласно документу, Центральный банк Азербайджана определяет требования к числу сотрудников банков, предоставляющих инвестиционные услуги (операции), которым необходим квалификационный сертификат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda investisiya şirkətlərinin işçilərinə qarşı tələblər sərtləşdirilir

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