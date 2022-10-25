В Азербайджане увеличиваются бюджетные расходы по многим направлениям

Правительство Азербайджана в следующем году планирует увеличить расходы госбюджета по многим направлениям.
Об этом Report сообщает со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2023 год".
Таким образом, прогнозы относительно расходов и их годовой динамики выглядят следующим образом:
|
№
|
Направление расходов
|
Сумма (в млн манатов)
|
Годовая динамика
|
1
|
Общие государственные услуги
|
3 786,7
|
- 13,1 %
|
2
|
Оборона и национальная безопасность
|
5 320,1
|
+ 4,6%
|
3
|
Судебная власть, правоохранительные органы
|
2 742,8
|
+ 10,5%
|
4
|
Образование
|
4 423,1
|
+ 13,8 %
|
5
|
Здравоохранение
|
1 906,4
|
+ 11,6%
|
6
|
Социальная защита и социальное обеспечение
|
4 415,9
|
+ 18,4 %
|
7
|
Культура, искусство, информация, физическое воспитание, молодежная политика и другие виды деятельности
|
562,8
|
+ 21,5 %
|
8
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
349,9
|
+ 28,3 %
|
9
|
Сельское хозяйство
|
1 202,1
|
+ 20,5 %
|
10
|
Охрана окружающей среды
|
371,1
|
+ 27 %
|
11
|
Экономическая деятельность
|
6 891,2
|
- 2,5%
|
12
|
Расходы, не отнесенные к основным направлениям
|
1 327,9
|
+ 67,6%