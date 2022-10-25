В Азербайджане увеличиваются бюджетные расходы по многим направлениям

Правительство Азербайджана в следующем году планирует увеличить расходы госбюджета по многим направлениям.

Правительство Азербайджана в следующем году планирует увеличить расходы госбюджета по многим направлениям.

Об этом Report сообщает со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2023 год".

Таким образом, прогнозы относительно расходов и их годовой динамики выглядят следующим образом: