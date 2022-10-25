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В Азербайджане увеличиваются бюджетные расходы по многим направлениям

В Азербайджане увеличиваются бюджетные расходы по многим направлениям Правительство Азербайджана в следующем году планирует увеличить расходы госбюджета по многим направлениям.
Финансы
25 октября 2022 г. 11:22
В Азербайджане увеличиваются бюджетные расходы по многим направлениям

Правительство Азербайджана в следующем году планирует увеличить расходы госбюджета по многим направлениям.

Об этом Report сообщает со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2023 год".

Таким образом, прогнозы относительно расходов и их годовой динамики выглядят следующим образом:

Направление расходов

Сумма (в млн манатов)

Годовая динамика

1

Общие государственные услуги

3 786,7

- 13,1 %

2

Оборона и национальная безопасность

5 320,1

+ 4,6%

3

Судебная власть, правоохранительные органы

2 742,8

+ 10,5%

4

Образование

4 423,1

+ 13,8 %

5

Здравоохранение

1 906,4

+ 11,6%

6

Социальная защита и социальное обеспечение

4 415,9

+ 18,4 %

7

Культура, искусство, информация, физическое воспитание, молодежная политика и другие виды деятельности

562,8

+ 21,5 %

8

Жилищно-коммунальное хозяйство

349,9

+ 28,3 %

9

Сельское хозяйство

1 202,1

+ 20,5 %

10

Охрана окружающей среды

371,1

+ 27 %

11

Экономическая деятельность

6 891,2

- 2,5%

12

Расходы, не отнесенные к основным направлениям

1 327,9

+ 67,6%
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əksər istiqamətlər üzrə büdcə xərcləri artırılır

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