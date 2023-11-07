В Азербайджане увеличивается сумма финансовых санкций за неполную уплату налогов

Со следующего года в Азербайджане будет увеличена сумма финансовых санкций за неполную уплату налогов и другие налоговые правонарушения.

Со следующего года в Азербайджане будет увеличена сумма финансовых санкций за неполную уплату налогов и другие налоговые правонарушения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Напомним, что в настоящее время размер финансовой санкции составляет до 6% от стоимости нетоварных операций. Согласно предложенному изменению, размер санкции составит до 10% от стоимости нетоварных операций при первом нарушении в течение календарного года, до 20% от стоимости нетоварных операций при повторном нарушении и до 40% от стоимости нетоварных операций, если нарушение повторится три раза и более.