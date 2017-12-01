В Азербайджане увеличивается предел внешнего государственного заимствования

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане внесены изменения в прогноз по пределу внешнего государственного заимствования в 2018 году.
Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов.
"В этом году верхний предел внешнего государственного заимствования для привлечения кредитов в экономику страны установлен в размере 4,5 млрд манатов. Однако по некоторым причинам переговоры с международными финансовыми институтами продолжались дольше, чем ожидалось, и до сих пор невозможно было заключить кредитные соглашения. В результате ожидается использование на 1,15 млрд манатов ниже установленного предела. Принимая во внимание приоритетность этих проектов для страны, этот неиспользованный остаток предлагается перенести на 2018 год, а верхний предел внешнего государственного заимствования увеличить до 2,15 млрд манатов", - сказал министр.
Nərmin RəhimovaАвтор новости