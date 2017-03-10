В Азербайджане увеличился уровень долларизации депозитов и кредитов

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В структуре банковских вкладов населения Азербайджана уровень долларизации на 1 февраля 2017 года достиг 81,25%. На 1 января этот показатель был равен 79,63%, в соответствующем периоде 2016 года – 83,55%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, долларизация депозитной базы на 1 февраля составила 77,76%. В прошлом месяце этот показатель был равен 75,28%, в соответствующем периоде 2016 года – 82,21%.

В структуре кредитов по состоянию на 1 февраля эта цифра составила 49,67%, в аналогичном периоде прошлого года – 51,94%.