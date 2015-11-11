В Азербайджане увеличился спрос на доллары

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Начиная с пятницы прошлой недели, 6 ноября, в Азербайджане вновь увеличился спрос на иностранную валюту.

Как сообщает Report, причиной стали обнародованные в США показатели безработицы, которые оказались намного лучше прогнозируемых. Так, фактически открыто 271 тысяча новых рабочих мест при прогнозе 180 тысяч. Обнародованные показатели безработицы увеличили вероятность повышения Федеральной резервной системой США (ФРС) ключевой ставки в декабре, в связи с чем на мировом рынке вырос спрос на доллары. На международных валютных рынках курс евро снизился до отметки 1,07 USD/EUR.

Центробанк Азербайджана (ЦБА) также в соответствии с процессами на мировом рынке и политикой бивалютной корзины начал повышать курс доллара и снижать курс евро. Население в ожидании повышения курса доллара, хоть и неактивно, вновь начало скупать валюту. В итоге курс продажи доллара в некоторых пунктах обмена вырос до 1,0535-1,0580 AZN/USD.

"Сегодня валютная политика несколько изменилась, и ЦБА повысил курс обеих валют, как доллара, так и евро. Если эта ситуация продлится несколько дней, то можно говорить о начале мягкой девальвации маната", - отмечает аналитическая группа Report.

Отметим, что вчера ЦБА осуществил на валютном рынке интервенцию в размере 93,9 млн. долларов.