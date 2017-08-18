В Азербайджане увеличился объем банковских кредитов на инвестиции

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-июль текущего года на долю банковских кредитов пришлось 924,1 млн манатов или 10,6% инвестиций, направленных из финансовых источников в основной капитал, что означает годовой прирост на 9,6%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Удельный вес кредитов в общем объеме средств увеличился на 1,2 процентных пункта.

Отметим, что в январе-июле 2017 года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 8 728,8 млн манатов, что на 0,3% меньше соответствующего показателя прошлого года. На строительство производственных объектов потрачено 6 912,1 млн манатов или 79,2%, объектов сферы услуг – 1 358,1 млн манатов или 15,6%, жилых домов общей площадью 973,7 тыс. кв. м – 458,6 млн манатов или 5,2% общего объема средств.