​В Азербайджане увеличилось количество жалоб в сфере страхования

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане продолжает расти количество жалоб, связанных со сферой страхования. Создана комиссия с целью расследования жалоб на страховые компании. Начальником комиссии назначен заместитель начальника Государственной службы страхового контроля (ГССК) министерства финансов Мушфиг Исрафилов.

Как сообщает Report, об этом заявил сам заместитель начальника ГССК Мушфиг Исрафилов, принимающий участие на III Национальном форуме страховых агентов: "Мы получили письмо из Администрации Президента о том, что выросло количество жалоб и заявлений на имя главы государства в связи с невыплатой страховых выплат. Мы проведем расследование по этим жалобам. Каждую среду в 15:00-17:00 комиссия организует "открытые двери", и любой гражданин может направить свое обращение или жалобу".

Заместитель начальника отметил, что если в 2014 году в ГССК поступило 1 170 жалоб, то в предыдущем году их количество составило 738. Несмотря на это, только 20% этих жалоб являются обоснованными. По его словам, большинство обращений связаны со страхованием автотранспортных средств.

Председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) на вопрос о выплате страховыми агентами 20% подоходного налога вместо 4% отметил, что этот вопрос в ближайшее время будет решен. По его словам, по данному вопросу сейчас ведутся обсуждения как с министерством, так и со страховщиками: "Надеемся, что этот вопрос в ближайшее время найдет свое решение".