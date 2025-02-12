В Азербайджане увеличились сборы по обязательным социальным платежам

15:50

В Азербайджане в январе 2025 года сборы по обязательному государственному социальному страхованию составили 443,4 млн манатов, что на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

По данным ведомства поступления в январе 2025 года по внебюджетным организациям выросли на 12,6%, до 321 млн манатов.

Кроме этого, поступления по страхованию от безработицы увеличились на 18,4% - до 16 млн манатов, в том числе по внебюджетным организациям - на 14,9%, до 13 млн манатов.

Поступления по обязательному медицинскому страхованию выросли на 10,2% - до 79,3 млн манатов, в том числе по внебюджетным организациям они увеличились на 8,1% и составили 61 млн манатов.