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    В Азербайджане увеличились проблемные кредиты

    Доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле выросла до 8,9%

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане объем просроченных кредитов на 1 декабря 2016 года составил 1 442,3 млн. манатов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 4,85% или 66,7 млн. манатов больше, чем на 1 ноября.

    По сравнению с началом года проблемные кредиты сократились на 4,4% или 66,2 млн. манатов, в годовом исчислении выросли на 17,3% или 212,7 млн. манатов.

    Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец ноября прошлого года составила 8,9%, октября – 8,7%, начало года – 6,9%, конец ноября 2015 года – 6,6%. 

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