В Азербайджане увеличились поступления по взносам на ОМС

В первом полугодии этого года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане составили 2,5 млрд манатов.

В первом полугодии этого года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане составили 2,5 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди поступлений 1,6 млрд манатов пришлись на внебюджетные организации. Это на 16% больше, чем год назад.

Поступления по страховым взносам от безработицы за отчетный период составили 88,8 млн манатов, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе поступления по внебюджетным организациям выросли на 16,3% и достигли 65 млн манатов.

За 6 месяцев поступления по взносам на обязательное медицинское страхование увеличились на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 452,2 млн манатов. В том числе, поступления по внебюджетным организациям увеличились на 21% и составили 314,6 млн манатов.