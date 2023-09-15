В Азербайджане увеличились поступления по взносам на обязательное соцстрахование

В январе-августе этого года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане составили 3 млрд 374,4 млн манатов.

В январе-августе этого года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане составили 3 млрд 374,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики, это на 14,4% или 425,8 млн манатов больше, чем за тот же период 2022 года.

В структуре поступлений 2 млрд 179,8 млн манатов пришлись на долю внебюджетных организаций. Это на 15,6% больше, чем год назад.

Поступления по страховым взносам от безработицы за отчетный период составили 119,1 млн манатов, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, поступления по внебюджетным организациям увеличились на 15,5% и достигли 87,9 млн манатов.

Поступления по взносам на обязательное медицинское страхование за отчетный период увеличились на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 609,7 млн манатов. В том числе, поступления по внебюджетным организациям увеличились на 18,2% и составили 428,1 млн манатов.