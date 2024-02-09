В Азербайджане увеличились поступления по взносам на обязательное государственное соцстрахование

В Азербайджане в январе этого года в ходе "обеления" численности наемных работников и фонда заработной платы, поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование превысили 397,6 млн манатов.

В Азербайджане в январе этого года в ходе "обеления" численности наемных работников и фонда заработной платы, поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование превысили 397,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, это на 17,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

В том числе за последний год поступления по внебюджетным организациям увеличились на 18,1% и составили 285,2 млн манатов.

За отчетный период поступления по страховым взносам от безработицы выросли на 24% и достигли 13,6 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям выросли на 20,2% и достигли 11,4 млн манатов.

Поступления по взносам на обязательное медицинское страхование в годовом исчислении выросли на 19,6% и составили 72 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям выросли на 18% и составили 56,4 млн манатов.