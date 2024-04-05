В Азербайджане увеличились поступления по страховым взносам

В Азербайджане в январе-марте текущего года в процессе "обеления" численности наемных работников и фонда заработной платы поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование превысили 1,3 млрд манатов.

В Азербайджане в январе-марте текущего года в процессе "обеления" численности наемных работников и фонда заработной платы поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование превысили 1,3 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, это на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по внебюджетным организациям увеличились на 12,5% - до 847,3 млн манатов.

Поступления по страховым взносам от безработицы в отчетном периоде увеличились на 10,8% - до 46 млн манатов, по внебюджетным организациям - на 13,5% - до 34,7 млн манатов.

За год поступления по взносам на обязательное медицинское страхование увеличились на 8,8% - до 232,6 млн манатов, а поступления по внебюджетным организациям - на 10,2% до 164,7 млн манатов.