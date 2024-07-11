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В Азербайджане увеличились поступления от соцстрахования, страхования от безработицы и ОМС

В Азербайджане увеличились поступления от соцстрахования, страхования от безработицы и ОМС В январе-мае этого года в Азербайджане поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили около 2,8 млрд манатов.
Финансы
11 июля 2024 г. 10:38
В Азербайджане увеличились поступления от соцстрахования, страхования от безработицы и ОМС

В январе-мае этого года в Азербайджане поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили около 2,8 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 9,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления по внебюджетным организациям увеличились на 12,1% до 1,8 млрд манатов.

За отчетный период поступления по страховым взносам от безработицы увеличились на 12,6% до 100 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям - на 14,7% до 74,6 млн манатов.

За год поступления по взносам на обязательное медицинское страхование увеличились на 7,7% до 486,8 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям - на 8,3% до 340,6 млн манатов.

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