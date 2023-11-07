В Азербайджане увеличились поступления от некоторых видов страхования

В январе-октябре 2023 года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование превысили 4,2 млрд манатов.

В январе-октябре 2023 года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование превысили 4,2 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно полученным данным, это на 14,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

В том числе, за последний год поступления по внебюджетным организациям увеличились на 15,3% и составили 2,7 млрд манатов.

За отчетный период поступления по страховым взносам от безработицы выросли на 15,8% и составили 148,7 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям увеличились на 15,5% и составили 110,1 млн манатов.

За год поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 15,6% и составили 765,3 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям увеличились на 16,8% и составили 539,2 млн манатов.