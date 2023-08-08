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​​​​​​​В Азербайджане увеличились отчисления по соцстрахованию, страхованию от безработицы и обязательному медстрахованию

​​​​​​​В Азербайджане увеличились отчисления по соцстрахованию, страхованию от безработицы и обязательному медстрахованию В январе-июле текущего года отчисления по обязательному государственному социальному страхованию в Азербайджане составили около 3 млрд манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 1
Финансы
8 августа 2023 г. 10:36
​​​​​​​В Азербайджане увеличились отчисления по соцстрахованию, страхованию от безработицы и обязательному медстрахованию

В январе-июле текущего года отчисления по обязательному государственному социальному страхованию в Азербайджане составили около 3 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 1,9 млрд манатов поступлений за 7 месяцев пришлись на внебюджетные организации. Это на 15,6% больше, чем годом ранее.

За отчетный период поступления от страховых взносов по безработице составили 105,2 млн манатов, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, доходы внебюджетных организаций увеличились на 15,8% и достигли 76,6 млн манатов.

Отчисления по обязательному медицинскому страхованию за 7 месяцев увеличились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 536,2 млн манатов. В частности, доходы внебюджетных организаций увеличились на 19,5% и составили 372,3 млн манатов.

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