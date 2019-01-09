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    В Азербайджане увеличились обязательные резервы банков

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Объем обязательных резервов азербайджанских банков на 1 декабря 2018 года составил 159,3 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

    По данным, обязательные резервы банков в месячном сравнении увеличились на 4,5 млн манатов или 2,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 18,5 млн манатов или на 13,1%.

    Таким образом, объем обязательных резервов приблизился к показателю пятимесячной давности. На 1 июля 2018 года данный показатель составлял 159,4 млн манатов, в июле снизился до 149,4 млн манатов, но в последующие 4 месяца постепенно рос.

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