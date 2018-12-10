В Азербайджане увеличили кредитование регионов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Кредитование регионов Азербайджана в годовом сравнении возросло на 204 707,7 тыс. манатов или 9,9% и на 1 ноября составило 2 268 838,4 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на месячный отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, на долю регионов пришлось 18,5% общих кредитных вложений в экономику страны. Наибольший объем кредитных вложений зарегистрирован по Аранскому экономическому району (565,2 млн манатов).

Отметим, что согласно отчету, на 1 ноября 2018 года общий объем кредитных вложений в экономику страны составил 12,281 млрд манатов. Из них 10,013 млрд манатов или 81,5% приходится на долю Баку. Средняя процентная ставка по кредитам равна 12,1% по стране, 10,3% - по Баку, 9,5-25% - по регионам.