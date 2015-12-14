​В Азербайджане увеличилась месячная инфляция

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре текущего года цены на продовольственные товары выросли на 0,9%. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, цены на непродовольственные товары и тарифы на оказываемые населению платные услуги не изменились. В целом, цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли по сравнению с прошлым месяцем на 0,4%.

За отчетный месяц выросли цены на рис, пшеничную муку, куриное мясо, колбасные изделия, молочные продукты, яйца, сливочное и растительное масло, виноград, огурцы, помидоры, баклажаны, сладкий перец, лук, чеснок, картофель. В то же время, снизились цены на гречневую крупу, говядину и баранину, лимоны, апельсины, мандарины, яблоки, айву, бананы, хурму, капусту, зелень, тыкву, свеклу, морковь. В стоимости остальных продовольственных товаров не наблюдается серьезных изменений.

Отметим, что в октябре 2015 года в целом цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с сентябрем выросли на 0,1%.