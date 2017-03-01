В Азербайджане увеличилась доля банковских кредитов в структуре инвестиций

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане удельный вес банковских кредитов в структуре инвестиционных вложений в экономику страны в годовом исчислении вырос на 1,6 процентных пункта – до 8,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По информации, в прошлом месяце на долю банковских кредитов пришлось 78,6 млн манатов или 8,2% общего объема средств, направленных из финансовых источников в основной капитал. Это означает годовой прирост на 28,8%.

Отметим, что в январе 2017 года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 954,2 млн манатов, что на 2,1% меньше соответствующего показателя прошлого года. Из внутренних источников в основной капитал направлено 31,5% общих инвестиций.