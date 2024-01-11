В Азербайджане увеличены льготы по средствам, перечисляемым в соцфонды

В Азербайджане с этого года необлагаемая налогом часть средств, перечисляемых в фонды, созданные для общественных и социальных целей, увеличена с 10% до 15%.

В Азербайджане с этого года необлагаемая налогом часть средств, перечисляемых в фонды, созданные для общественных и социальных целей, увеличена с 10% до 15%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

"Данная льгота будет распространена на предприятия, ведомства и организации в сфере науки, образования, здравоохранения, спорта и культуры, у которых прибыль за отчетный год соответствует критериям Кабинета Министров, а также на фонды, созданные для общественных и социальных целей, списки которых утверждены президентом Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поправка в Налоговый кодекс направлена ​​на повышение заинтересованности налогоплательщиков в финансовой помощи общественным и социальным проектам, а также увеличение финансовых доходов этих отраслей.