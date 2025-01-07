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В Азербайджане утверждены "Правила ведения реестра грантов"

В Азербайджане утверждены "Правила ведения реестра грантов" 16:47 Кабинет Министров Азербайджана утвердил "Правила ведения реестра грантов, полученных центральными органами исполнительной власти и государственными юридическими лицами от имени Азербайджанской Республики или от имени Кабинета Министров Азербайджанс
Финансы
7 января 2025 г. 17:02
В Азербайджане утверждены Правила ведения реестра грантов

Кабинет Министров Азербайджана утвердил "Правила ведения реестра грантов, полученных центральными органами исполнительной власти и государственными юридическими лицами от имени Азербайджанской Республики или от имени Кабинета Министров Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, правила подготовлены в соответствии с законом "О грантах" и регулируют вопросы, связанные с ведением реестра вышеуказанных грантов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "Qrantların reyestrinin aparılması Qaydaları” təsdiqlənib

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