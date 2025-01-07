В Азербайджане утверждены "Правила ведения реестра грантов"

16:47 Кабинет Министров Азербайджана утвердил "Правила ведения реестра грантов, полученных центральными органами исполнительной власти и государственными юридическими лицами от имени Азербайджанской Республики или от имени Кабинета Министров Азербайджанс

Кабинет Министров Азербайджана утвердил "Правила ведения реестра грантов, полученных центральными органами исполнительной власти и государственными юридическими лицами от имени Азербайджанской Республики или от имени Кабинета Министров Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, правила подготовлены в соответствии с законом "О грантах" и регулируют вопросы, связанные с ведением реестра вышеуказанных грантов.