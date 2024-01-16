В Азербайджане утверждены новые условия выпуска нот

Решением правления Центрального банка Азербайджана от 27 декабря 2023 года были утверждены новые условия выпуска нот.

Решением правления Центрального банка Азербайджана от 27 декабря 2023 года были утверждены новые условия выпуска нот.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Согласно информации, в соответствии с новыми условиями снимаются ограничения для участников вторичного рынка. Это также означает, что любое физическое или юридическое лицо может совершать сделки купли-продажи, РЕПО и другие операции с ценными бумагами ЦБА. Новое правило расширяет инвестиционные возможности, делая эти ценные бумаги более доступными для участников рынка.

Также не существует ограничений на сумму конкурентной заявки, которую участник может подать на аукционе нот ЦБА.