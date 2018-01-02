В Азербайджане утверждены новые правила обмена валют

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками утвердила новые правила осуществления обменных операций с иностранной валютой лицами, имеющими лицензию на соответствующую деятельность.

Как сообщает Report, принятые в соответствии с законом "О валютном регулировании" правила регулируют порядок проведения валютно-обменных операций уполномоченными лицами, организационные, технические требования и требования безопасности при совершении валютных операций, перечень подтверждающих документов, единую форму необходимых документов, правила их подачи и сроки и пр.

Согласно правилам, в пункте обмена валюты не могут предоставляться иные услуги, за исключением операций по обмену валюты. Режим работы обменного пункта будет определяться лицом, имеющим лицензию на соответствующую деятельность, путем согласования с Палатой.

Валютно-обменные операции будут осуществляться только наличными и по запросу клиентов. При продаже в одни руки наличной иностранной валюты на сумму, превышающую в эквиваленте 500 (пятьсот) долларов США, а также покупке из одних рук валюты на сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США, операции осуществляются на основе документа, удостоверяющего личность.

Согласно новым правилам, в пункте обмена валюты недопустимо проведение только операций по продаже либо только операций по покупке валюты, за исключением тех случаев, когда в течение дня в пункте заканчивается иностранная или национальная валюта.