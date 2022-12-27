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В Азербайджане утверждены изменения в закон "О валютном регулировании"

В Азербайджане утверждены изменения в закон "О валютном регулировании" Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О валютном регулировании".
Финансы
27 декабря 2022 г. 22:42
В Азербайджане утверждены изменения в закон О валютном регулировании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О валютном регулировании".

Как передает Report, согласно изменениям, требования настоящего закона в отношении ценных бумаг в национальной и иностранной валютах распространяются также на чеки и другие платежные документы. До этого ценными бумагами в национальной валюте считались только акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги, номинированные в манатах.

Согласно изменениям, понятие ценных бумаг в иностранной валюте охватит также акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте. Ранее к ценным бумагам в иностранной валюте относились платежные документы, номинированные в иностранной валюте (чеки, векселя, аккредитивы и т.п.), фондовые активы (акции, облигации) и другие долговые обязательства.

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