В Азербайджане утверждены изменения в закон "О валютном регулировании"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О валютном регулировании".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О валютном регулировании".

Как передает Report, согласно изменениям, требования настоящего закона в отношении ценных бумаг в национальной и иностранной валютах распространяются также на чеки и другие платежные документы. До этого ценными бумагами в национальной валюте считались только акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги, номинированные в манатах.

Согласно изменениям, понятие ценных бумаг в иностранной валюте охватит также акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте. Ранее к ценным бумагам в иностранной валюте относились платежные документы, номинированные в иностранной валюте (чеки, векселя, аккредитивы и т.п.), фондовые активы (акции, облигации) и другие долговые обязательства.