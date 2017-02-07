В Азербайджане утверждено Положение о деятельности финансового омбудсмена

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предпринят очередной шаг по созданию института финансового омбудсмена. Об этом сообщил Report исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Юнус Абдулов.

По его словам, утверждено Положение о деятельности омбудсмена. Решение об этом принято на последнем общем собрании АБА.

На очередном этапе предусмотрено утверждение регламента омбудсмена, что должно произойти примерно через 2 месяца. Только после этого финансовый омбудсмен сможет рассматривать споры между банком и клиентами.

Напомним, что идея создания финансового омбудсмена принадлежит АБА. Целью является усиление доверия к банкам и урегулирование споров между сторонами без судебного вмешательства.

Предполагается, что финансовый омбудсмен будет разбирать споры с суммой требования до 2 тыс. долларов. Помимо этого, пожаловаться омбудсмену можно будет лишь на банки, подписавшие Декларацию о передаче на рассмотрение финансовому омбудсмену споров с участием физических лиц - клиентов финансовой организации.

Кроме того, финансовый омбудсмен отказывает в рассмотрении заявления, если имеется вступивший в силу судебный акт, разрешающий спор по существу, спор уже был рассмотрен и по нему утверждено примирительное соглашение или вынесено постановление, разрешающее спор по существу, с момента нарушения прав заявителя прошло два года, вопрос касается общей банковской деятельности, банковских услуг или политики, имеется состав преступления, дело находится на стадии оценки или же договор и соглашение по делу не подписаны, у финансовой организации, в отношении которой подается заявление, отозвана лицензия или указанная организация ликвидирована, заявление подписано лицом с частичными полномочиями или неполномочным лицом.