В Азербайджане утверждена рамочная макропруденциальная политика для банковского сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил "Рамочную макропруденциальную политику для банковского сектора".

Как сообщили Report в ЦБА, документ был подготовлен с учетом международного опыта и содержит конечные и промежуточные цели макропруденциальной политики, направления ее реализации, институциональный дизайн и коммуникацию.

"Основной целью макропруденциальной политики является защита финансовой стабильности и повышение устойчивости системы за счет устранения системных рисков. Стабильность финансового сектора рассматривается как одно из ключевых условий долгосрочного экономического роста. Для достижения этой цели в документе определены пять промежуточных задач.

В международной практике совершенствование макропруденциальной политики на фоне новых вызовов и рисков - это постоянный процесс. В связи с этим в документе отражены как существующие инструменты ЦБА, так и потенциальные, которые могут быть использованы в будущем" , - заявили в Центробанке.