О нас

В Азербайджане утверждена рамочная макропруденциальная политика для банковского сектора

В Азербайджане утверждена рамочная макропруденциальная политика для банковского сектора
Финансы
19 декабря 2024 г. 13:19
В Азербайджане утверждена рамочная макропруденциальная политика для банковского сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил "Рамочную макропруденциальную политику для банковского сектора".

Как сообщили Report в ЦБА, документ был подготовлен с учетом международного опыта и содержит конечные и промежуточные цели макропруденциальной политики, направления ее реализации, институциональный дизайн и коммуникацию.

"Основной целью макропруденциальной политики является защита финансовой стабильности и повышение устойчивости системы за счет устранения системных рисков. Стабильность финансового сектора рассматривается как одно из ключевых условий долгосрочного экономического роста. Для достижения этой цели в документе определены пять промежуточных задач.

В международной практике совершенствование макропруденциальной политики на фоне новых вызовов и рисков - это постоянный процесс. В связи с этим в документе отражены как существующие инструменты ЦБА, так и потенциальные, которые могут быть использованы в будущем" , - заявили в Центробанке.

Полный текст документа доступен по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Bank sektoru üzrə makroprudensial siyasət çərçivəsi” təsdiqlənib

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
Суммарная добыча нефти с АЧГ достигла 600 млн тон
Суммарная добыча нефти с АЧГ достигла 600 млн тон
13 декабря 2024 г. 16:24
В Баку запущен новый автобусный маршрут
ФотоВ Баку запущен новый автобусный маршрут
15 декабря 2024 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi