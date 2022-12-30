В Азербайджане утверждена обновленная Стратегия управления государственным долгом

Президент Азербайджана подписал распоряжение об утверждении "Рамок обновления Стратегии управления государственным долгом в Азербайджанской Республике на средне- и долгосрочный периоды по 2022-2025 годам".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Рамок обновления Стратегии управления государственным долгом в Азербайджанской Республике на средне- и долгосрочный периоды по 2022-2025 годам".

Как передает Report , министерству финансов поручается обеспечить проведение необходимой работы, связанной с исполнением приоритетных мер, предусмотренных в документе "Рамки обновления Стратегии управления государственным долгом в Азербайджанской Республике на средне- и долгосрочный периоды по 2022-2025 годам", и по итогам каждого года не позднее 25 февраля очередного года представлять президенту Азербайджана.

Кроме того, в целях финансирования реализуемых и планируемых в будущем в Азербайджанской Республике проектов и дефицита государственного бюджета в течение 2022-2025-годов с учетом рыночных условий обеспечить осуществление государственных заимствований за счет внутренних и внешних источников в пределах верхних границ, которые будут установлены в государственном бюджете, с соблюдением исполнения приоритетных мер, предусмотренных в документе "Рамки обновления Стратегии управления государственным долгом в Азербайджанской Республике на средне- и долгосрочный периоды по 2022-2025 годам", утвержденном частью 1 настоящего распоряжения, в том числе прогнозируемого показателя по соотношению общего государственного долга (совокупности внешнего и внутреннего государственного долга) к валовому внутреннему продукту.