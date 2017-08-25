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    В Азербайджане утвержден перечень номенклатуры освобожденных от госпошлины товаров - СПИСОК

    Решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Перечень товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по товарам, освобожденным от ввозных таможенных пошлин с целью поощрения производства в ненефтяном секторе".

    Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    Решение вступит в силу 24 сентября и будет действовать 3 года.

    СПИСОК

    Код по ТН ВЭД Наименование товарной позиции
    1 2
    Из 1-й группы
    0102 21 Чистопородный племенной крупнорогатый скот
    0104 10 100 0 Чистопородные племенные живые овцы
    0104 20 100 0 Чистопородные племенные живые козы
    0105 11 110 0 Цыплята прародительских и материнских линий племенного разведения (Gallus domesticus) массой не более 185 г
    0105 11 190 0 Прочие виды цыплят прародительских и материнских линий племенного разведения (Gallus domesticus) массой не более 185 г
    Из 12-й группы
    1201 10 000 0 Семена соевых бобов
    1206 00 100 0 Посевные семена подсолнечника
    1209 10 000 0 Посевные семена сахарной свеклы
    1209 22 100 0 Семена клевера лугового (Trifolium pretense L.)
    1209 29 600 0 Семена свеклы кормовой (Beta vulgaris var. alba)
    Группа 31 Удобрения
    Из 38-й группы
    Из 3808-й Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (исключая средства дезинфекции из подпункта 3808 94)
    1 2
    Из 84-й группы
    8419 31 000 0 Сушилки для сельскохозяйственной продукции
    8421 11 000 0 Сепараторы молочные
    8421 21 000 1 Оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей в пищевой промышленности
    8422 20 000 1 Оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей, используемых в пищевой промышленности
    8422 90 900 1 Части оборудования, используемого в пищевой промышленности
    8424 81 Устройства для полива для сельского хозяйства или садоводства, распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами
    8428 20 200 1 Пневматические подъемники и конвейеры для сыпучих материалов, используемые специально для сельского хозяйства
    8428 90 710 0 Загрузочные устройства, цепляемые к тракторам, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве
    Из 8432-й Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы (исключая катки для газонов или спортплощадок из подпункта 8432 80 000 1)
    Из 8433-й Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов (исключая косилки для газонов, парков или спортплощадок из подпункта 8433 11 и 8433 19)
    1 2
    8434 Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока
    8436 Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры
    8437 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах
    8438 Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел
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