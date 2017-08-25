В Азербайджане утвержден перечень номенклатуры освобожденных от госпошлины товаров - СПИСОК

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Перечень товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по товарам, освобожденным от ввозных таможенных пошлин с целью поощрения производства в ненефтяном секторе".
Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.
Решение вступит в силу 24 сентября и будет действовать 3 года.
СПИСОК
|Код по ТН ВЭД
|Наименование товарной позиции
|1
|2
|Из 1-й группы
|0102 21
|Чистопородный племенной крупнорогатый скот
|0104 10 100 0
|Чистопородные племенные живые овцы
|0104 20 100 0
|Чистопородные племенные живые козы
|0105 11 110 0
|Цыплята прародительских и материнских линий племенного разведения (Gallus domesticus) массой не более 185 г
|0105 11 190 0
|Прочие виды цыплят прародительских и материнских линий племенного разведения (Gallus domesticus) массой не более 185 г
|Из 12-й группы
|1201 10 000 0
|Семена соевых бобов
|1206 00 100 0
|Посевные семена подсолнечника
|1209 10 000 0
|Посевные семена сахарной свеклы
|1209 22 100 0
|Семена клевера лугового (Trifolium pretense L.)
|1209 29 600 0
|Семена свеклы кормовой (Beta vulgaris var. alba)
|Группа 31
|Удобрения
|Из 38-й группы
|Из 3808-й
|Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (исключая средства дезинфекции из подпункта 3808 94)
|1
|2
|Из 84-й группы
|8419 31 000 0
|Сушилки для сельскохозяйственной продукции
|8421 11 000 0
|Сепараторы молочные
|8421 21 000 1
|Оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей в пищевой промышленности
|8422 20 000 1
|Оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей, используемых в пищевой промышленности
|8422 90 900 1
|Части оборудования, используемого в пищевой промышленности
|8424 81
|Устройства для полива для сельского хозяйства или садоводства, распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами
|8428 20 200 1
|Пневматические подъемники и конвейеры для сыпучих материалов, используемые специально для сельского хозяйства
|8428 90 710 0
|Загрузочные устройства, цепляемые к тракторам, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве
|Из 8432-й
|Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы (исключая катки для газонов или спортплощадок из подпункта 8432 80 000 1)
|Из 8433-й
|Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов (исключая косилки для газонов, парков или спортплощадок из подпункта 8433 11 и 8433 19)
|1
|2
|8434
|Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока
|8436
|Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры
|8437
|Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах
|8438
|Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел
İlkin PirəliАвтор новости