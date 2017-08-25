В Азербайджане утвержден перечень номенклатуры освобожденных от госпошлины товаров - СПИСОК

Код по ТН ВЭД Наименование товарной позиции

1 2

Из 1-й группы

0102 21 Чистопородный племенной крупнорогатый скот

0104 10 100 0 Чистопородные племенные живые овцы

0104 20 100 0 Чистопородные племенные живые козы

0105 11 110 0 Цыплята прародительских и материнских линий племенного разведения (Gallus domesticus) массой не более 185 г

0105 11 190 0 Прочие виды цыплят прародительских и материнских линий племенного разведения (Gallus domesticus) массой не более 185 г

Из 12-й группы

1201 10 000 0 Семена соевых бобов

1206 00 100 0 Посевные семена подсолнечника

1209 10 000 0 Посевные семена сахарной свеклы

1209 22 100 0 Семена клевера лугового (Trifolium pretense L.)

1209 29 600 0 Семена свеклы кормовой (Beta vulgaris var. alba)

Группа 31 Удобрения

Из 38-й группы

Из 3808-й Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (исключая средства дезинфекции из подпункта 3808 94)



1 2

Из 84-й группы

8419 31 000 0 Сушилки для сельскохозяйственной продукции

8421 11 000 0 Сепараторы молочные

8421 21 000 1 Оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей в пищевой промышленности

8422 20 000 1 Оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей, используемых в пищевой промышленности

8422 90 900 1 Части оборудования, используемого в пищевой промышленности

8424 81 Устройства для полива для сельского хозяйства или садоводства, распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами

8428 20 200 1 Пневматические подъемники и конвейеры для сыпучих материалов, используемые специально для сельского хозяйства

8428 90 710 0 Загрузочные устройства, цепляемые к тракторам, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве

Из 8432-й Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы (исключая катки для газонов или спортплощадок из подпункта 8432 80 000 1)

Из 8433-й Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов (исключая косилки для газонов, парков или спортплощадок из подпункта 8433 11 и 8433 19)

1 2

8434 Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока

8436 Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры

8437 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах