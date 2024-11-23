В Азербайджане утвержден порядок разработки стратегических планов по секторам

11:54

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок разработки стратегических планов по секторам" и отменил решение от 28 декабря 2018 года об утверждении "Порядка разработки секторальных стратегических планов бюджетных организаций".

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Утверждение данных правил направлено на применение рамок среднесрочных расходов.

Цель правил - определение порядка составления секторальных стратегических планов, их структуры, отчетности и мониторинга за их исполнением.