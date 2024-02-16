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В Азербайджане утвержден порядок хранения и инкассации наличных денег в платежных организациях

В Азербайджане утвержден порядок хранения и инкассации наличных денег в платежных организациях Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в “Порядок совершения кассовых операций, хранения и инкассации наличных денег и прочих ценностей в кредитных организациях”.
Финансы
16 февраля 2024 г. 09:28
В Азербайджане утвержден порядок хранения и инкассации наличных денег в платежных организациях

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в “Порядок совершения кассовых операций, хранения и инкассации наличных денег и прочих ценностей в кредитных организациях”.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал председатель ЦБА Талех Кязимов.

Согласно изменениям, данный порядок отныне будет применяться и по отношению к платежным организациям и эмитентам электронных денег.

Отныне ценности, общая стоимость которых не превышает 20 000 манатов (эквивалент суммы в иностранной валюте), могут храниться в несгораемом сейфе в одном отделении платежных организаций и эмитентов электронных денег.

Данный порядок вступит в силу с 1 марта.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок передать данное постановление в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ödəniş və elektron pul təşkilatlarında kassa əməliyyatı aparılması qaydası təsdiqlənib

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