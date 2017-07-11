В Азербайджане утвержден План мероприятий по выходу сельхозсектора к финансовым ресурсам

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Совет по финансовой стабильности провел очередное заседание. На заседании утвержден окончательный вариант Плана мероприятий по упрощению доступа сельскохозяйственного сектора к финансовым ресурсам, вновь разработанный министерством сельского хозяйства и согласованный с соответствующими госструктурами.

Об этом сообщили Report из Секретариата Совета по финансовой стабильности.

На встрече также обсуждены макроэкономическая ситуация в стране, позитивные тенденции в динамике устойчивости финансовой стабильности и другие вопросы.

План мероприятий разработан рабочей группой, организованной из представителей министерства сельского хозяйства, Центробанка, Палаты надзора за финансовыми рынками, министерства экономики и Госнефтефонда, с использованием документов, подготовленных в рамках технической помощи международных финансовых структур.