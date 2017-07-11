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    В Азербайджане утвержден План мероприятий по выходу сельхозсектора к финансовым ресурсам

    Состоялось заседание Совета по финансовой стабильности

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Совет по финансовой стабильности провел очередное заседание. На заседании утвержден окончательный вариант Плана мероприятий по упрощению доступа сельскохозяйственного сектора к финансовым ресурсам, вновь разработанный министерством сельского хозяйства и согласованный с соответствующими госструктурами.

    Об этом сообщили Report из Секретариата Совета по финансовой стабильности.

    На встрече также обсуждены макроэкономическая ситуация в стране, позитивные тенденции в динамике устойчивости финансовой стабильности и другие вопросы.

    План мероприятий разработан рабочей группой, организованной из представителей министерства сельского хозяйства, Центробанка, Палаты надзора за финансовыми рынками, министерства экономики и Госнефтефонда, с использованием документов, подготовленных в рамках технической помощи международных финансовых структур.

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