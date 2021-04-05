В Азербайджане утратил силу закон “О полном страховании вкладов”

Закон "О полном страховании вкладов" был принят 4 марта 2016 года сроком на 3 года

Закон "О полном страховании вкладов", принятый в Азербайджане в 2016 году, с сегодняшнего дня утратил силу.

Как сообщает Report, тем самым вступил в силу обновленный закон "О полном страховании вкладов".

В обновленном законе сумма компенсации по защищенным вкладам физических лиц была увеличена с 30 тыс. до 100 тыс. манатов сумма компенсации по средствам на банковских счетах физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, определена в 20 тыс. манатов, а денежные средства, находящиеся на депозитных счетах нотариусов, принадлежащих физическим лицам, застрахованы в полном объеме.

В отличие от предыдущего закона, с 5 апреля сумма компенсации по страхованию вкладов увеличена с 30 тыс. до 100 тыс. манатов (эквивалента 100 тыс. манатов в иностранной валюте), а также будет застрахована часть суммы в 20 тыс. манатов на банковских счетах индивидуальных предпринимателей.

Напомним, что закон "О полном страховании вкладов" был принят 4 марта 2016 года сроком на 3 года. Цель заключалась в недопущении возможного вывода вкладов из банков после двойной девальвации маната в 2015 году. 4 марта 2019 года Милли Меджлис продлил срок действия закона на 1 год, 13 марта 2020 года - еще на 9 месяцев, в декабре 2020 года – на 4 месяца.