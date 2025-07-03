В Азербайджане уточнены размеры страховых взносов по пограничным договорам

В Азербайджане уточнены размеры страховых взносов по пограничным договорам

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Правила расчета сумм страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств", утвержденные решением от 29 июня 2022 года.

Как сообщает Report, в связи с этим председатель ЦБА Талех Кязымов подписал новое решение.

Согласно документу, страховые взносы по пограничным договорам в зависимости от типа автотранспортного средства и срока действия страхового договора определены следующим образом: